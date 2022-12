Libur Nataru, Ini Daftar Harga Kamar di Hotel Menara Laut Pangandaran, dari Rp 850 Ribu Per Malam

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Management Hotel Menara Laut Pangandaran keluarkan harga khusus saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Dari daftar harga yang diterima Tribunjabar.id, di antaranya harga untuk tanggal 26 Desember sampai 29 Desember 2022.

Di tanggal tersebut, harga kamar deluxe room per malam Rp 850 ribu, kamar junior suite Rp 1,150 juta per malam.

Baca juga: ASN di Karawang Dilarang Cuti Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Jatah Cuti Bisa untuk Tahun Depan

Kamar family room Rp 1,350 juta per malam, kamar junior suite cottage Rp 2,7 juta per malam, kamar menara laut suite Rp 2,850 juta per malam.

Kemudian kamar suite cottage Rp 3,450 juta per malam dan kamar president suite Rp 3,150 juta per malam.

Sementara di tanggal 30 Desember 2022, harga kamar deluxe room per malam Rp 950 ribu, kamar junior suite Rp 1,3 juta per malam,

Kamar family room Rp 1,6 juta per malam, kamar junior suite cottage Rp 3 juta per malam, kamar menara laut suite Rp 3,250 juta per malam.

Kemudian, harga kamar suite cottage Rp 3,750 juta per malam dan kamar president suite Rp 4,1 juta per malam.

Untuk harga kamar di tanggal 31 Desember 2022, harga kamar deluxe room per malam Rp 1,1 juta, kamar junior suite Rp 1,5 juta per malam,

Kamar family room Rp 1,950 juta per malam, kamar junior suite cottage Rp 3,150 juta per malam, kamar menara laut suite Rp 3,550 juta per malam.

Kemudian kamar suite cottage Rp 3,950 juta per malam dan kamar president suite Rp 4,250 juta per malam.

Baca juga: Rezeki PO Bus di Ciamis di Libur Natal dan Tahun Baru, Jumlah Penumpang Naik 40 Persen

Selanjutnya untuk harga kamar di tanggal 1 Januari 2023, harga kamar deluxe room per malam Rp 950 ribu, kamar junior suite Rp 1,3 juta per malam,

Kamar family room Rp 1,6 juta per malam, kamar junior suite cottage Rp 3 juta per malam, kamar menara laut suite Rp 3,250 juta per malam.

Dan harga kamar suite cottage Rp 3,750 juta per malam dan kamar president suite Rp 4,1 juta per malam.

General Manager Hotel Menara Laut Pangandaran, Muhamad Fachry Zuhad menyampaikan, harga kamar di hotel Menara Laut Pangandaran tidak pernah sampai di angka 100 persen terus.

"Kita, kalau ngomong harga untuk Nataru itu, kalau libur Natal naik sedikit terus turun biasa dan tahun baru naik sedikit," ujar Fachry kepada Tribunjabar.id di satu ruangan hotel Menara Laut Pangandaran, Senin (26/12/2022) siang.

"Di kita, enggak pernah sampai 100 persen. Kemarin-kemarin di tanggal 25 Desember saja, cuma berapa lah naiknya tidak terlalu tinggi karena kita juga melihat animo masyarakat atau pengunjung," katanya. *

Baca juga: Libur Nataru di The Allure Villas Managed Sahid Pangandaran, Ada Diskon Sampai 50 Persen