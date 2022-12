Serasa di Kew Botanical Garden Inggris, Ada yang Baru di Kebun Raya Cibodas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wisata alam masih menjadi destinasi favorit untuk mengisi liburan Natal dan tahun baru. Udara sejuk dan pemandangan indah menjadi sekian alasan orang memilih berwisata di alam terbuka.

Salah satu tempat wisata yang sejak dulu banyak dikunjungi adalah Kebun Raya Cibodas, Cianjur.

Tak hanya menawarkan sejuknya udara di perkebunan, mata pengunjung juga dimanjakan dengan hamparan rumput dan pepohonan hijau serta tanaman indah beraneka ragam.

Khusus menyambut libur natal dan tahun baru, ada yang baru di Kebun Raya Cibodas.

“If paradise still exists on earth, then Cibodas must have been part of it!” Andai saja surga masih ada di muka bumi, Cibodas pastilah bagian dari surga itu.

Demikian ungkapan puitis ilmuwan Belanda, Frits Warmolt Went (1903-1990) yang pernah singgah & meneliti di Kebun Raya Cibodas (KRC).

Ungkapan itu boleh jadi ekspresi kekaguman akan keindahan alam serta kekayaan kebun raya tertua kedua di Nusantara dari seorang botanis asal Eropa.

Kebun Raya Cibodas terkenal akan kesejukan dan keindahan alamnya yang sangat terawat, sehingga seringkali menjadi tujuan para wisatawan yang ingin mencari destinasi liburan yang mirip dengan suasana perbukitan Eropa.

Tidak berlebihan apabila Kebun Raya Cibodas tergolong destinasi wisata di puncak yang paling indah dibanding destinasi lainnya.

Selama tahun 2022 ini, Kebun Raya Cibodas telah banyak melakukan pembenahan untuk menuju Kebun Raya berkelas dunia, banyak perubahan yang terlihat dan dapat dirasakan pengunjung.

Pada pertengahan 2022 ini, Rumah Kaca Konservatori yang sebelumnya selalu kosong selama beberapa tahun, akhirnya dibuka untuk umum dimana di dalamnya bukan hanya instagrammable, namun banyak materi edukasi botani yang bisa dipelajari oleh pengunjung.

Ini sejalan dengan fungsi utama Kebun Raya yaitu tidak hanya wisata, namun salah satunya edukasi dan konservasi botani.

Dalam menyambut musim libur natal dan tahun baru ini, pengelola Kebun Raya Cibodas melakukan pembenahan besar di area taman sekitar Rumah Kaca Konservatori dengan pembentukan taman baru yang penuh dengan bunga yang berbagai macam warna menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Area ini banyak menjadi spot foto bagi pengunjung umum sebelum memasuki Rumah Kaca Konservatori untuk mempelajari berbagai edukasi botani.

Tidak berlebihan apabila Kebun Raya Cibodas kini terasa seperti Kew Botanical Garden di Inggris.

Wisatawan yang ingin menikmati Kebun Raya berkelas dunia tidak perlu jauh-jauh keluar negeri, suasana dan cuaca di Kebun Raya Cibodas sudah terasa seperti Kebun Raya di luar negeri.

Fasilitas pelayanan publik di dalam Kebun Raya Cibodas pun terbilang lengkap, dari penyewaan sepeda, bus listrik yang berputar-putar mengelilingi Kebun Raya Cibodas, hingga tersebarnya fasilitas penjualan makanan dan minuman yang memudahkan pengunjung untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Kebun Raya Cibodas sebagai destinasi juga sudah tersertikasi CHSE, tidak banyak destinasi di Kawasan Cibodas yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf.

“Kami memiliki visi untuk menjadikan Kebun Raya Cibodas sebagai Kebun Raya yang bertaraf internasional yang tidak kalah dengan Kebun Raya lainnya di luar negeri, keindahan alam dan kesejukan di Cibodas merupakan modal kuat untuk itu, namun sama seperti fungsi Kebun Raya ataupun Botanical Garden lainnya, Kebun Raya Cibodas merupakan pusat konservasi tumbuhan dan berbagai informasi edukasi botani bagi pengunjung untuk wisata sekaligus belajar mencintai alam," ujar Marga Anggrianto, General Manager Kebun Raya, Sabtu (24/12/2022).