Chord Lagu Sunda Populer, Titip Ka Angin: Sok Sanajan Urang Teh Nembean Tepang

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Titip Ka Angin.

Lagu Titip Ka Angin dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Hingga kini, sejumlah karyanya masih menjadi favorit berbagai kalangan dan menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Titip Ka Angin

Intro:

C Am Em

C Am Em F

Em

Titip ka angin,

C Em

pangnepikeun ka asih

Em

Talatah ka mega,

D Em

pangmawakeun ieu cinta

C E

Kaanjeuna nu kaimpi tadi wengi

C

Nu kasawang,

F Em

nu ngalangkang unggal beurang

Am Em

Sok sanajan urang teh nembean tepang

C Em

Tapi rasa mikacinta mah tos aya

Em C E

Kembang kabungah papaes endah na cinta

Em C

Kahariwang peungasna

F Em

tangkal hareupan

Am F Em

Ti harita ragrag sumpah

C E

Bade satuhu satia

C

Bade bela salawasna

Em C F Em

Dugikeun ka akhir dunya

Em

Titip ka angin,

C Em

pangnepikeun ka asih

Em

Talatah ka mega,

D Em

pangmawakeun ieu cinta

C E

Kaanjeuna nu kaimpi tadi wengi

C

Nu kasawang,

F Em

nu ngalangkang unggal beurang

Am Em

Sok sanajan urang teh nembean tepang

C Em

Tapi rasa mikacinta mah tos aya

Em C E

Kembang kabungah papaes endah na cinta

Em C

Kahariwang peungasna

F Em

tangkal hareupan

Am F Em

Ti harita ragrag sumpah

C E

Bade satuhu satia

C

Bade bela salawasna

Em C F Em

Dugikeun ka akhir dunya

