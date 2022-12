Chord Lagu Hanjakal, Lagu Sunda Populer dari Doel Sumbang: Kudu Kumaha Miceun Kanyeri

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Hanjakal.

Lagu Hanjakal dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat yang melegenda yaitu, Doel Sumbang.

Hingga kini, karyanya selalu menjadi favorit banyak kalangan dan menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Hanjakal

Intro : F#m D Bm C# D E F#m D E F#m

F#m C# F#m

Jangji urang rek saati

C# F#m C# F#m C#

moal pada ingkar moal rek sulaya

F#m C# F#m

tapi jangji ukur jangji

C# F#m

sumpah tinggal sumpah

C# F#m F#

kalah jadi runtah

Bm E

kaduhung sagede gunung

A D

teu ngagugu omong indung

Bm C#

papatah dianggap angin

F#m F#

geuningan kieu jadina

Baca juga: Chord Lagu Mawar Bodas, Lagu Sunda Populer dari Doel Sumbang: Teu Kasawang Ti Anggalna

Bm E

hate ceurik balilihan

A D

taya nu bisa ngubaran

Bm C# F#m C#

hate asa di wewejet rajet

Reff :

F#m Bm

kudu kamana ngubaran diri

E A C#

kudu kumaha miceun kanyeri

F#m Bm

kudu kasaha nitipkeun diri

E C# F#m

kudu kumaha nya kumaha ...

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.