LINK Live Streaming Closing Ceremony Piala Dunia 2022 Malam Ini, Dimeriahkan Davido dan Aisha

TRIBUNJABAR.ID - Acara Penutupan Piala Dunia 2022 atau Closing Ceremony FIFA World Cup 2022 bisa disaksikan melalui link live streaming berikut ini.

Perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar akhirnya akan berakhir malam ini di Stadion Lusail, Minggu (18/12/2022).

Acara Closing Ceremony yang akan digelar sebelum pagelaran Final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis.

Tepatnya yaitu pada pukul 16.30 waktu setempat atau 20.30 WIB.

Acara Closing Ceremony ini berbeda dengan Opening Ceremony lalu yang hanya mengundang Jungkook BTS dan Fahad Al Kubaisi sebagai penyanyi lagu official soundtrack berjudul "Dreamers".

Sejumlah bintang yang menyanyikan official soundtrack Piala Dunia 2022 kali ini akan turut hadir memeriahkan acara yang bertajuk "A Night To Remember" ini.

Lagu official soundtrack Piala Dunia 2022 yang pertama kali diumumkan, "Hayya Hayya (Better Together)" akan dinyanyikan oleh Davido dan Aisha.

Selain itu juga ada lagu yang belakangan viral di TikTok, "Arhbo" akan dibawakan oleh Ozuna dan Gims.

Kemudian ada pula lagu "Light the Sky" yang akan dibawakan oleh Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, dan Manal.

Untuk menyaksikan Closing Ceremony Piala Dunia 2022 bisa melalui link berikut ini:

Daftar Hadiah Piala Piala Dunia 2022

Berikut adalah rincian hadiah Piala Dunia 2022 dari mulai Juara 1 sampai peserta babak penyisihan:

