Bocoran Pengisi Acara di Penutupan Piala Dunia 2022 Malam Ini, Lagu Hayya Hayya Akhirnya Dinyanyikan

Poster lagu Hayya Hayya (Better Together), lagu resmi Piala Dunia 2022. Lagu Hayya Hayya akan dinyanyikan pada Penutupan Piala Dunia 2022 atau Closing Ceremony FIFA World Cup 2022 yang berlangsung malam ini, Minggu (18/12/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Penutupan Piala Dunia 2022 atau Closing Ceremony FIFA World Cup 2022 akan berlangsung malam ini, Minggu (18/12/2022).

Perhelatan sepak bola nomor wahid di dunia, Piala Dunia 2022 akhirnya akan berakhir malam ini.

Dari 32 peserta kini menyisakan dua negara terkuat yang akan bertemu di final, Argentina vs Prancis.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Lusail, Qatar pukul 22.00 WIB.

Namun sebelum menyaksikan pertarungan antara kedua tim tersebut akan ada perhelatan Closing Ceremony.

Mengutip situs resmi FIFA, tema Closing Ceremony kali ini bertajuk "A Night to Remember".

Adapun durasi acara ini akan berlangsung selama 15 menit.

Lusail Stadium, stadion yang akan digunakan sebagai tempat berlangsungnya Closing Ceremony dan laga Final Piala Dunia 2022. (www.qatar2022.qa)

Berbeda dengan Opening Ceremony yang hanya menghadirkan Jungkook BTS dan Fahad Al Kubaisi sebagai penyanyi, Closing Ceremony akan menghadirkan lebih banyak pengisi acara.

Pada malam nanti, para pengisi acara akan membawakan mashup atau gabungan lagu-lagu resmi Piala Dunia 2022.

Termasuk lagu "Hayya Hayya (Better Together)", official soundtrack yang pertama kali diumumkan oleh FIFA akhirnya akan dinyanyikan oleh Davido dan Aisha.

Selain itu juga ada lagu yang belakangan viral di TikTok, "Arhbo" akan dibawakan olehOzuna dan Gims.

Kemudian ada pula lagu "Light the Sky" yang akan dibawakan olehNora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, dan Manal.

Untuk menyaksikan Closing Ceremony Piala Dunia 2022 bisa melalui link berikut ini:

