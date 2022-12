Chord Lagu Dago Pakar, Lagu Sunda Populer dari Darso: Dago Pakar Geus Ngater Kapagantenan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Dago Pakar.

Lagu Dago Pakar dinyanyikan oleh penyanyi hits Sunda, Darso.

Sejumlah lagunya selalu menjadi lagu Sunda populer dan masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Dago Pakar

Intro : Am – E – F – Am – D – G – Am

(*)

Am F Am

Tresna mekar ieuh di dago pakar

Am F E

nyata panggeh janji bakal sauyunan

F Am

Tepung rebung jajantung rajen jajantung

F Am

awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung

(**)

F Am

Ricit na manuk jeung siwer na agin

F E

malik asih ngahariring

F Am

eleeh dahan ngusikeun rema panagan

Am

silih cepeng lempang mapay mpay

G Am

ka endahan

Reff :

Am F Am

Dago pakar geus ngater kapagantenan

Am F E

dago pakar langeng nampil na igetan

F

ceuk beja ceunah ceuk beja

Am

dago pakar kamerkahan

F

ceuk beja ceunah ceuk beja

G Am

dago pakar nganti ngaran

(***)

Am

Kuring wakcak ngahaja arek balaka

F E

sugan agin wasa nepiekun sora

F Am

pang bejakeun ka guhan nu basa eta

F

jeung maneh na kuring bagja

G Am

hirup ditempat mumpbara

