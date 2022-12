10 Kata-kata Mutiara Kalimat Rohani Jelang Hari Natal 2022 Penuh Kasih, Bagikan ke Orang Terdekat 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan kata-kata mutiara untuk Hari Natal 2022 berisi kalimat rohani penuh kasih, kedamaian, dan memberikan ketenangan jiwa.

Meski perayaan Hari Natal 2022 masih lama, Kamu bisa mengirimkan kalimat rohani ini dari sekarang.

Beberapa kata-kata mutiara ini cocok disampaikan untuk kerabat yang merayakan Hari Natal 2022.

Tentu saja, Kamu juga bisa membagikan kalimat rohani tersebut di berbagai media sosial.

Baca juga: Daftar Hari Penting di Bulan Desember 2022, Sebelum Hari Natal & Tahun Baru Ada Peringatan Hari Ibu

Seperti yang diketahui, Hari Natal 2022 dirayakan pada 25 Desember tepatnya pada hari Minggu.

Hari Natal ini merupakan perayaan lahirnya kembali Tuhan Yesus Kristus dan menjadi momen berharga bagi umat Kristiani.

Sebuah kalimat rohani sederhana dan penuh makna bisa kamu tebar supaya energi positif waktu Hari Natal 2022 bisa dirasakan orang-orang terkasih di sekitarmu.

Sampaikan ungkapan manis ini pada mereka saat berkumpul bersama keluarga, saudara, dan teman terdekat di Hari Natal 2022.

Berikut ini 10 kata-kata mutiara dan kalimat rohani yang bisa kamu gunakan nanti saat Hari Natal 2022, bisa dibagikan untuk orang terdekat.

1. “Kasih Tuhan Yesus tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Karena itu mari kita balas dengan mempersembahkan hidup kepadaNya. Selamat Natal. Semoga damai & kasih natal beserta kita semua.”

2. “Desiran hujan turun menyapa, kedamaian telah datang, puji kepada Sang kristus atas limpahan kasihnya untuk kita semua."

3. “Iman membuat semua hal yang mungkin. Harapan membuat semua hal bekerja. Cinta membuat segala sesuatu menjadi indah. Semoga kita memiliki ketiganya untuk natal tahun ini.”

4. "Jangan pernah remehkan kekuatan doa bila anda ingin sukses dunia dan menuju sampai surga. Ucapan adalah doa. But whoever drinks the water i give him will never thirst. Keinginan untuk bahagia akan selalu ada. Indeed, the water i give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."

5. "Hitunglah berkat yang kamu dapat, nyanyikan lagu-lagu Natalmu, buka hadiahmu, dan buatlah keinginan di bawah pohon Natal. Semoga kamu menikmati Hari Natal ini."

Baca juga: Kumpulan Quotes dan Kutipan Christmas saat Rayakan Hari Natal Cocok Jadi Caption di Media Sosial