Kumpulan Quotes dan Kutipan Christmas saat Rayakan Hari Natal Cocok Jadi Caption di Media Sosial 

TRIBUNJABAR.ID - Pada momen perayaan Hari Natal, biasa Anda berbagi ucapan selamat Natal atau kata-kata bijak Hari Natal.

Supaya lebih berkesan, sekarang Anda bisa mencoba menggunakan quotes Natal atau kutipan Christmas.

Beberapa quotes Natal dan kutipan Christmas ini berasal dari kutipan dialog yang disampaikan oleh karakter di dalam film.

Beberapa quotes Christmas bisa jadi mewakili perasaan Anda untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Natal.

Tak hanya itu, quotes Christmas cocok juga dijadikan caption di media sosial Anda saat Hari Natal 2021.

Berikut ini quotes Natal atau kutipan Christmas dari film terkenal yang dirangkum Tribunjabar.id dari berbagai sumber.

1. Deck the Halls

That's what Christmas memories are made from, they're not planned, they're not scheduled, nobody puts them in their Blackberry, they just happen.

2. Christmas Vacation

Nobody's walking out on this fun, old-fashioned family Christmas.