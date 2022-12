Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022 Nanti Malam Inggris vs Senegal, Suporter Yakin Milik Inggris

TRIBUNJABAR.ID, AL KHOR - Suporter fanatik Timnas Inggris memprediksi laga Inggris vs Senegal akan menjadi milik The Three Lions, Senin (5/12/2022) dini hari waktu Indonesia.

Dua suporter fanatik yang menonton 15 pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar ini menerangkan Inggris bisa mengatasi Senegal.

Prediksi tersebut diungkapkan setelah dua suporter Timnas Inggris tak pernah menemui suporter Senegal di Qatar.

Dilansir Mirror, Neal Weekes dan Fil Sollof merupakan dua suporter fanatik Timnas Inggris.

Mereka berdua mengaku telah menonton sebanyak 15 pertandingan di Piala Dunia 2022 dalam waktu dua minggu.

Selama dua minggu tersebut, Neal dan Fil tak pernah menjumpai suporter Senegal yang hadir ke Stadion.

Dari situ Neal dan Fil menerangkan di laga Inggris vs Senegal diprediksi bakal jadi kemenangan untuk pasukan Gareth Southgate.

"Kami sekarang telah melakukan 15 pertandingan dalam 14 hari dan telah mengunjungi setiap stadion," tutur Neal.

"Ini merupakan turnamen yang luar biasa."

"Kami benar-benar menikmatinya dan ini merupakan pengalaman sekali seumur hidup."

"Sekarang kami harus mengalahkan Senegal," katanya penuh semangat.

"Saya hampir tidak melihat penggemar Senegal," ujar Fil.

"Saya pikir stadion ini akan menjadi milik Inggris," imbuhnya.

Keduanya cukup optimis timnya bisa lolos ke perempat final dengan mengatasi Senegal.