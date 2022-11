Update Gempa Ciajur: 271 Orang Meninggal, 40 Orang Hilang, 61 Ribu Jiwa Mengungsi

Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Memasuki hari kedua penanganan gempa bumi Cianjur, BNPB menyebutkan korban meninggal yang teridentifikasi sebanyak 271 orang, dan 40 orang masih dalam pencarian.

"Sebanyak 271 jenazah yang sudah teridentifikasi nama jelas dan alamatnya. Dan 40 orang masih dalam pencarian oleh tim gabungan," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam keterangan pers nya di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (23/11/2022).

Namun, kata Suharyanto, tim akan tetap menelusuri jumlah 271 jenazah tersebut. Apakah saat dimakamkan sudah terdata atau belum.

"Takutnya ada miss, saat dimakamkan tidak masuk data. Tapi yang 271 ini sudah fix dan by name by address," ungkapnya.

Sementara itu, dari jumlah korban yang meninggal, sebanyak 40 orang yang belum ditemukan dan masih dalam pencarian.

"Kita masih melakukan pencarian sebanyak 40 orang yang masih hilang," katanya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 15 kecamatan yang terdampak, dan 61.908 jiwa diantaranya mengungsi.

"Untuk bangunan dan rumah yang terdampak yaitu mencapai 56.320 unit, 22.241 di antaranya rusak berat, 11.641 rusak sedang, dan 22.090 rusak ringan. Jumlah tersebut tentunya akan terus diverifikasi," ucapnya.

