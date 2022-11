Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022: Mulai Penyisihan Grup Malam Ini hingga Final 18 Desember 2022

(Photo by Philip FONG / AFP)

TRIBUNJABAR.ID - Ajang sepak bola akbar Piala Dunia 2022 Qatar akan dibuka malam ini, Minggu (20/11/2022), di Stadion Al Bayt pukul 21.45 WIB.

Upacara pembukaan (opening ceremony) Piala Dunia 2022 digelar beberapa jam sebelum laga pertama yang mempertemukan tuan rumah Qatar dan Ekuador.

Laga Qatar vs Ekuador, yang termasuk dalam rangkaian fase Grup A Piala Dunia 2022, juga bakal berlangsung di Stadion Al Bayt pukul 23.00 WIB.

Sesudah Qatar vs Ekuador, Piala Dunia 2022 dilanjutkan dengan pertandingan Inggris vs Iran dan Senegal vs Belanda yang diselenggarakan pada Senin (21/11/2022).

Baca juga: Tonton Live Streaming Qatar vs Ekuador Laga Pembuka Piala Dunia 2022: Tuan Rumah Punya DNA Barcelona

Fase grup Piala Dunia 2022 akan berlangsung hingga 3 Desember dini hari WIB, sebelum berlanjut ke babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final.

JADWAL LENGKAP PIALA DUNIA 2022

Minggu, 20 November 2022

23.00 WIB: Qatar Vs Ekuador (Grup A)

Senin, 21 November 2022

20.00 WIB: Inggris Vs Iran (Grup B)

23.00 WIB: Senegal Vs Belanda (Grup A)

Selasa, 22 November 2022

02.00 WIB: Amerika Serikat Vs Wales (Grup B)

17.00 WIB: Argentina Vs Arab Saudi (Grup C)

20.00 WIB: Denmark Vs Tunisia (Grup D)

23.00 WIB: Meksiko VS Polandia

Rabu, 23 November 2022

02.00 WIB: Prancis Vs Australia (Grup D)

17.00 WIB: Maroko Vs Kroasia (Grup F)

20.00 WIB: Jerman Vs Jepang (Grup E)

23.00 WIB: Spanyol Vs Kosta Rika (Grup E)

Kamis, 24 November 2022

02.00 WIB: Belgia Vs Kanada (Grup F)

17.00 WIB: Swiss Vs Kamerun (Grup G)

20.00 WIB: Uruguay Vs Korea Selatan (Grup H)

23.00 WIB: Portugal Vs Ghana (Grup H)

Jumat, 25 November 2022

02.00 WIB: Brasil Vs Serbia (Grup G)

17.00 WIB: Wales Vs Iran (Grup B)

20.00 WIB: Qatar Vs Senegal (Grup A)

23.00 WIB: Belanda Vs Ekuador (Grup A)

Sabtu, 26 November 2022

02.00 WIB: Inggris Vs Amerika Serikat (Grup B)

17.00 WIB: Tunisia Vs Australia (Grup D)

20.00 WIB: Polandia Vs Arab Saudi (Grup C)

23.00 WIB: Prancis Vs Denmark (Grup D)

Minggu, 27 November 2022