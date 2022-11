Cek Jadwal Pertandingan Porprov XIV Jabar 2022 Hari Ini Jumat 11 November 2022 di Sini

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Perhelatan Porprov XIV Jabar masih berlanjut hingga hari ini.

Perwakilan daerah-daerah di Jawa Barat saling bersaing untuk berebut juara.

Berikut ini jadwal pertandingan Jumat (11/11/2022).

1. Hockey Indoor Beregu putera dan puteri antara Kabupaten Tasikmalaya vs Kabupaten Garut, Kabupaten Garut vs Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang vs Kota Bandung, Kota Bandung vs Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung vs Kabupaten Bekasi.

Pertandingan tersebut akan dilaksanakan di Gor Hockey Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.

2. Taekwondo yang dilaksanakan di Gor Gotong Royong, Kabupaten Subang.

3. Sepak Takraw double event yang dilaksanakan di Sport Hall Ciateul, Kabupaten Garut.

4. Karate Komite beregu putera dan puteri yang akan dilaksanakn di lapang Tennis Indoor Subang.

5. Golf beregu yang akan dilaksanakan di Giri Gahana Jatinangor.

6. Softball beregu yang akan dilaksanakan di Lapangan softball SOR Lodaya.

7. Baseball beregu yang akan dilaksanakan di Lapangan Baseball Arcamanik, Kota Bandung.

8. Biliar beregu dan perorangan yang akan dilaksanakan di Hotel Panorama Bandung, Kabupaten Bandung Barat.

9. Basket 5×5 beregu yang akan dilaksanakan di Sport Hall Ciateul, Kabupaten Garut.