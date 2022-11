Chord dan Lirik Lagu Mawar Bodas, Lagu Sunda yang Legendaris: Teu Kasawang Ti Anggalna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Kabogoh Jauh.

Lagu Mawar Bodas merupakan lagu pop Sunda yang legendaris.

Lagu ini pun terkenal dalam sejumlah versi seperti Detty Kurnia, Doel Sumbang hingga Yayan Jatnika.

Menjadi lagu yang legendaris, tidak jarang Mawar Bodas banyak dinyanyikan ulang atau cover salah satunya oleh komedian Sule.

Sule kerap kali menyanyikan lagu Pop Sunda yang populer.

Chord Lagu Mawar Bodas

Intro : Am F G Am (2x)

*) :

Am

Mapay jalan satapak

F

Ngajugjug ka hiji lembur

G

Henteu karasa capena

Am

Sabab aya nu diteang

Am

Hujan angin dor dar gelap

F

Hunteu aya keur ngiuhan

G

Sanajan awak rancucut

Am

Teu paduli kajeun teuing

E

Nu penting mah asal nepi

F Am

Ka tempat anu di tuju

E

Rek ngalongok mawar bodas

F Am

Nu moal lila ka ala

F

Sugan tea moal gagal

Am

Kembang geus aya nu boga

F

Balik teh asa hoream

Am

leumpang ge asa ngalayang

Reff :

Am

Teu kasawang ti anggalna

F Am

Teu kapikir ti tadina

F

Lamun bakal nyeri hate

Am

Hoream teu sudi teuing

F

Mikiran pipanyakiteun

Am

Mikiran pipanyakiteun

Reff :

Am

Teu kasawang ti anggalna

F Am

Teu kapikir ti tadina

F

Lamun bakal nyeri hate

Am

Hoream teu sudi teuing

F

Mikiran pipanyakiteun

Am

Mikiran pipanyakiteun

Intro : Am F G Am (2x)

