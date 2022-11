Sinopsis Film Avatar 2 The Way of Water yang Durasinya 3 Jam, Tayang di Indonesia Desember 2022

Poster film Avatar: The Way of Water.

TRIBUNJABAR.ID - Seperti apa sinopsis film Avatar 2 yang berjudul Avatar: The Way of Water?

Salah satu film dengan penjualan tersukses, Avatar kini kembali dengan menghadirkan sekuel terbarunya berjudul Avatar: The Way of Water.

Rumah produksi film Avatar 2, 20th Century Studios merilis trailer resmi Avatar: The Way of Water pada Rabu (2/11/2022).

Film Avatar: The Way of Water juga kembali disutradari oleh James Cameron.

Rencananya film Avatar: The Way of Water akan tayang di Indonesia pada 16 Desember 2022 mendatang.

Film Avatar: The Way of Water juga memiliki durasi selama 3 jam 12 menit.

Durasi tersebut 30 menit lebih panjang dari durasi film pertamanya.

Lantas seperti apa sinopsis film Avatar 2?

Sinopsis Avatar: The Way of Water

Melansir situs resmi 20th Century Studios, film Avatar: The Way of Water akan melanjutkan kisah keluarga Sully setelah 10 tahun dari film pertamanya.

Keluarga Sully yang terdiri dari Jake, Neytiri, dan anak-anaknya akan menghadapi sebuah masalah yang mengikuti mereka.

Jake Sully kini benar-benar menjadi anggota suku Na'vi.

Mereka berusaha untuk terus mencari jalan agar bisa menjaga satu sama lain tetap aman.

Mereka menghadapi pertarungan dan tragedi yang dialami untuk bisa tetap hidup.