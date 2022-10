Saycuan Resto All You Can Eat Tawarkan Konsep Szechuan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kuliner Hotpot dan Barbeque dengan konsep all you can eat menjadi salah satu pilihan untuk dinikmati bersama keluarga dan teman-teman. Dikenal sebagai kota kuliner yang beragam, Bandung pun kini kehadiran tempat kuliner baru yaitu Saycuan yang ada di Jalan Ciumbeleuit no 106A.

Head of Marketing Saycuan Hotpot & Bbq, Jessica Lijanto mengatakan, Saycuan berpusat pada masakan khas Sichuan dengan pilihan menu hotpot & grill yang bervariasi dan halal.

“Biasanya hotpot dan barbeque dikenal dengan konsep Jepang dan Korea. Tapi Saycuan menyuguhkan menu fusion chinese food,” kata Jessica saat ditemui, Kamis malam (27/10/2022).

berbagai menu yang ada di Saycuan ()

Keunikan lain dari tempat lainnya adalah, dikatakan Jessica bahwa Saycuan ini memiliki inovasi dengan adanya automated grill pertama di Indonesia.

“Biasanya kalau kita harus membolak balik daging supaya matang sempurna. Adanya mesin grill ini akan bergerak secara otomatis dan memudahkan pelanggan yang datang,” ujarnya.

Selain itu rasa yang dihadirkan pun akan berbeda dengan tempat lainnya karena daging irisnya adalah premium.

“Bakso dan pangsit kami semua gourmet alias dibuat dengan resep sendiri,” katanya.

Nama Saycuan sendiri terinspirasi dari kata Sichuan yang merupakan nama sebuah kota dari negara Cina.

Kota Sichuan tersebut sangat terkenal dengan kuliner khasnya yang pedas dan menggunakan berbagai bumbu rempah spesial yang pastinya menggugah selera.

Cita rasa tersebut kemudian diolah dan dimodifikasi menjadi menu-menu andalan restoran Saycuan yang pastinya dapat diterima oleh lidah lokal masyarakat Indonesia.

“Kata Saycuan juga dapat diartikan sebagai plesetan SAY CUAN atau yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi Katakan Untung,” katanya.

suasana grand opening Saycuan ()

Keunikan lain dari Resto Saycuan ini adalah memiliki interior yang berkonsep colorful & fun membuat suasana makan menjadi lebih menyenangkan bagi para pengunjung.

Fasilitas yang diberikanpun tidak setengah-setengah, resto ini memiliki fasilitas kids room (indoor) yang penuh dengan mainan interaktif, playground (outdoor) untuk tempat anak-anak berlarian.

Disana juga cukup banyak memiliki spot foto yang instagramable sehingga bisa berfoto-foto sambil menikmati santapan hotpot dan barbeque.

Saycuan menghadirkan dua paket harga yaitu Cengli dan Cuan.

Untuk paket Cengli dibanderol dengan harga Rp 168.000++ dan paket Cuan yaitu Rp 218.000++.

Dalam masa grand opening, Saycuan juga menghadirkan promo buy 3 get 1 free mulai hari ini 28 Oktober 2022.