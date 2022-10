Menikmati Hidangan Laut Khas Pangandaran, Crazy Crab, Harganya Rp 1 Juta Per Porsi

Kuliner Crazy Crab di Ombak Restaurant The Allure Vilas Managed by Sahid Pangandaran

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Jika bertandang ke Kabupaten Pangandaran, jangan lupa mencoba hidangan lautnya (sea food). Seperti menu baru yang disediakan Ombak Restaurant di The Allure Villas Managed by Sahid Pangandaran ini

Menu baru ini disebut crazy crab, olahan yang berbahan dasar dari kepiting seberat 1 sampai 1,5 kilogram dengan dilengkapi kerang hijau, kerang batik, dan jagung manis.

Untuk menikmati menu istimewa ini tersedia empat saus pilihan yaitu saus padang, saus lada hitam, saus telur asin, dan caramelize.

The Allure Villas Managed by Sahid Pangandaran tempat wisata baru di Pangandaran yang cocok buat alternatif liburan yang nuansanya seperti di Bali sehingga bakal bikin betah wisatawan. (Dok. The Allure Villas Managed)

Chef Ombak Restaurant, Fahmi, mengatakan, bahan-bahan yang digunakan crazy crab ini memakai produk lokal Pangandaran.

"Kami kebetulan ada kepiting bakau dari daerah Bagolo terus kami ambil kerang dari Cijulang. Sama,ada produk dari kami, jagung manis," ujar Fahmi .

Menurutnya, jika cuaca hujan hidangan kuliner crazy crab ini pas banget dinikmati. "Musim hujan, dingin-dingin pas banget buat nyobain crazy crab. Paling cocok, menurut saya saos padangnya. Rasanya pedas-pedas, gurih, dan manis," ucapnya.

General Manager The Allure Villas Managed by Sahid Pangandaran, Muhamad Kamal Setiawan, mengatakan, Ombak Restaurant tempat yang cocok untuk berbagai kesempatan baik bersama keluarga atau pun teman - teman.

"Crazy crab ini makanan yang cocok sekali untuk semua penikmat kuliner," katanya.

Sajian kepiting, kerang hijau, kerang batik, dan jagung manis semua disajikan di meja makan yang sudah dilapisi pelapis bersih tetap higienis. Tentu saja makan dengan tangan akan lebih nikmat.

"Jangan lupa, mampir ke Ombak Restaurant. Dibuka untuk umum dari jam 12.00 sampai 22.00. Promo ini untuk di bulan November, silakan rasakan sensasi yang berbeda makanan satu-satunya di Pangandaran," kata Muhamad Kamal Setiawan.

Menu lezat yang dibanderol Rp 1 juta per porsi ini dapat dinikmati untuk 4 sampai 6 orang tamu. (*)