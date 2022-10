Kisah Manshur Bawa Angklung Hingga Ke Berbagai Belahan Dunia

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Siapa sih yang tidak kenal musik angklung? Alat musik yang terbuat dari bambu ini begitu unik karena cara bermainnya yaitu dengan menggetarkan kayunya.

Jika biasanya angklung hanya ditemui dalam acara-acara kebudayaan dan hanya ditampilkan sebagai pengiring musik tradisional, Manshur Angklung justru menghadirkan perspektif baru.

Musisi asal Bandung bernama Manshur Praditya ini justru mengkolaborasikan angklung dengan alat musik elektronik.

Manshur mengatakan, ia sudah mulai mengulik akan musik angklung sejak duduk di bangku kuliah.

"Sejak 2013 saya sudah memadukan angklung dengan mengcover musik ska dan reggae. Saya juga mulai tampil di pensi SMP dan SMA. Pada 2016, Saya dapat kesempatan dari Disparbud untuk tampil di Osaka Jepang bersama DJ Ari Irham, " ujar Manshur saat ditemui di di Filosofi Kopi, Jalan Ir H Djuanda No 92, Jumat malam (22/10/2022).

Manshur tak menyangka ternyata formula angklung yang ia mainkan ternyata cocok ketika dipadukan dengan musik elektronik.

Ia pun merasa senang bisa bertemu dengan Ari Irham yang kini telah menjadi aktor ternama.

Melalui penampilan tersebut, Manshur pun memiliki impian untuk 'Bring Angklung to the Next Level'.

"Saya membukakan mata bahwa perspektif musik tradisional itu nggak bisa dipadukan dengan lagu lainnya. Padahal semua jenis musik bisa dipadukan dan dinikmati kapanpun dan dimanapun," ujarnya.

Manshur Angklung saat tampil di Filosofi Kopi

Kepiawaian Manshur dalam bermain angklung memamg tak perlu diragukan lagi.

Ketika tampil di Filosofi Kopi, pengunjung yang datang pun terlihat menikmati penampilannya dengan menghentakan kaki mengikuti irama.

Impian Manshur pun terus ia jalani dengan berkolaborasi dengan artis tanah air, sebut saja Saykoji, Atta Halilintar, hingga penyanyi muda hits tanah air Lyodra.

"Kolaborasi dengan artis itu nggak menutup kemungkinan. Hal yang harus diperhatikan adalah attitude, relasi, selalu berusaha," tegasnya.

Bahkan dalam waktu dekat, Manshur pun akan tour Eropa bersama salah satu musisi Indonesia yang sempat tertunda karena Pandemi Covid-19.