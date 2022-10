Wisata Pantai Pangandaran Terbaru, Karapyak Glamping Lodges Jadi Destinasi dengan View yang Lengkap

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Wisata Pantai Pangandaran telah menjadi destinasi tujuan wisata favorit khususnya di Jawa Barat.

Satu dari sekian berbagai destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran yaitu Pantai Karapyak.

Pantai Karapyak, kini dikenal dengan landscape keindahan alamnya serta kesan terawat, bersih dan sejuk sehingga menyimpan kedamaian bagi para pengunjungnya.

Baca juga: Misteri Kematian Pria Asal Ciamis di Pantai Pangandaran Belum Terungkap, Polisi Lihat Ini di CCTV

Seperti halnya di Karapyak Glamping dan Lodge, yang salah satu fasilitas paling representatif di Pantai Karapyak, Pangandaran dengan luas lahan 7.467 meter persegi.

Selain tempat penginapan yang terdiri dari villa, cottage, resto dan bar, Karapyak Glamping & Lodges juga dapat dijadikan tempat gathering, meeting, arisan, wedding venue dan Acara lainnya.

Akses menuju Karapyak Glamping sangat mudah dan menawarkan penginapan bernuansa alam.

Dari arah Bandung menuju lokasi akan menemui bundaran yang dinamakan Tugu Bunderan Emplak.

Kemudian belok ke arah kiri sejauh 7,9 Km akan menemukan pelataran parkir pinggir pantai dan gerbang bata merah bernuansa tempo doeloe menghadap bibir pantai selatan.

Dari Bunderan Emplak akan ditempuh perjalanan 14 menit dan dari Pantai Pangandaran akan ditempuh 30 Menit atau sejauh 19,6 kilometer dari Tugu Bunderan Marlin Pangandaran.

"Arsitektur bangunan Karapyak Glamping sengaja dirancang perpaduan java culture dan modern. All you can see, dimana semua landscape alam bisa dilihat disini," ujar Sulyanati Agus Sahwan (44) selaku pengelola Karapyak Glamping melalui rilisnya, Selasa (18/10/2022) pagi.

Posisi dalam satu lokasi di Karapyak Glamping ini, spot Sunset dan Sunrise bisa dinikmati sekaligus.

Termasuk, gugusan Pulau Nusakambangan, Bukit bukit gunung, batuan karang, teluk Nusawere muara sungai Citanduy dan Cagar Alam Teluk pananjung Pangandaran serta Samudra Hindia.

Selain itu, di pantai karapyak, Karapyak Glamping & Lodge memiliki fasilitas paling lengkap, dengan pilihan kamar tersedia berjumlah 13 Unit terdiri dari type Glamping Village (VIP Room), Guest House, Rumah Panggung, dan Rumah Lumbung, selain area untuk camping terbuka.