Menikmati Daging Asap di Meat Things, Tempat Kuliner di Bandung dengan Proses 18 Jam Pembakaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Daging asap menjadi salah satu kuliner yang cukup banyak diminati oleh banyak orang.

Selain dagingnya yang lembut, aroma daging asap memang memiliki ciri khas tersendiri ketika disantap.

Tingginya penikmat kuliner daging membuat restoran khusus daging selalu ramai dan bisa jadi pilihan untuk datang bersama keluarga atau pasangan.

Salah satu restoran yang khusus menghadirkan berbagai menu daging adalah Meat Things di Jalan Talaga Bodas No 39.

Dari bangunannya, Meat Things ini memang cukup menarik perhatian karena pengunjung bisa melihat bagaimana proses pengasapan daging yang dipesan.

Mengusung konsep industrial wood, pengunjung pun bisa melihat ornamen kayu sejak di pintu masuknya.

Owner Meat Things, Fery Hasan mengatakan usaha kuliner dagingnya ini telah dibuka sejak dua tahun lalu di daerah Buah Batu, dan ini adalah cabang kedua dengan lokasi yang jauh lebih luas.

"Konsep tempat ini memang open kitchen dan smoke beef jadi alternatif kuliner di Bandung," ujar Fery saat ditemui di Meat Things, Kamis (13/10/2022).

Sejak awal membangun kuliner daging asap ini, Fery mengungkapkan jika dirinya ingin mengembalikan kembali konsep memasak tradisional menggunakan kayu bakar.

"Konsep masaknya memang ingin pakai full kayu, tetapi tempatnya nggak memungkinkan. Tapi proses memasaknya ini mengurangi gas," ujarnya.

Kelebihan dari Meat Things ini adalah sebelum memesan menu utama, Anda bisa menikmati sajian daging all you can eat yang bisa diambil secara gratis.

Meskipun potongan yang disajikan dalam ukuran kecil, tetapi hal ini mempermudah pengunjung untuk menentukan mau mencoba pilihan daging yang mana untuk disantap.

Menu andalan yang wajib dipesan ketika berkunjung ke Meat Things adalah brisketnya.