Ridwan Kamil: Jawa Barat Unggul Dalam Investasi Hijau

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis daerahnya unggul dalam investasi hijau khususnya terkait energi terbarukan dan otomotif listrik yang saat ini mutlak diperlukan.

Selain memiliki infrastruktur yang baik, menurutnya Jawa Barat pun kaya akan potensi yang diperlukan untuk industri tersebut.

Ridwan Kamil menyontohkan, industri kendaraan listrik membutuhkan komponen penunjang yang tidak dikerjakan oleh perusahaan berskala besar.

Di Jawa Barat, katanya, sudah terdapat produsen komponen tersebut yang dikerjakan berbagai pelaku UMKM.

Dengan begitu, dia pun tidak khawatir dengan sejumlah produsen otomotif yang berencana membangun pabrik di luar Jawa Barat.

"Kami optimistis di Jawa Barat industri otomotif listrik dan energi terbarukan akan lebih unggul," katanya, Kamis (6/10/2022).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya bersama Bank Indonesia menggelar West Java Investement Summit (WJIS) 2022. Tahun ini tema yang diusung 'Green Investment: Food Security and Renewable Energy - Securing The New Future.'

"Mengacu pada investasi hijau berkelanjutan berfokus pada ketahanan pangan serta transisi energi menuju energi baru dan terbarukan," katanya.

Terkait ketahanan pangan, Sekda yang menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut, mamaparkan kondisi sejumlah bahan pokok di Jawa Barat.