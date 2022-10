2.000 Orang Datangi WJIS 2022 Dalam 2 Hari, dari Ikut Presentasi Investasi Sampai One on One Meeting

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 2.000 orang mengunjungi West Java Investment Summit (WJIS) 2022 di Trans Convention Center dalam dua hari gelarannya pada 5-6 Oktober 2022.

Para calon investor ini mengunjungi berbagai gerai, mengikuti presentasi bisnis, sampai one on one meeting.

Pada gelaran WJIS 2022, Jabar menawarkan proyek investasi senilai Rp 59,64 triliun untuk dua sektor, yaitu ketahanan pangan (food security) dan energi terbarukan (renewable energy).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan memang kegiatan WJIS memiliki tujuan menarik keberminatan calon investor, mengingat tahapan investasi tidak bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan hari.

"Jadi tidak langsung serta merta pada saat itu juga ada transaksi. Tapi memang tadi siang juga ada LOI (Letter of Intent) dari perusahaan Amerika, berminat investasi pada sektor transportasi umum. Sudah ada LOI, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti," kata Noneng di sela kegiatan tersebut, Kamis (6/10/2022).

Ia mengatakan dalam dua hari itu juga, sudah ada 16 proyek yang ditawarkan Jabar yang ditindaklanjuti oleh calon investor. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan komunikasi bisnis yang lebih intens.

"Yang hadir ke booth dan market sounding ada 2.000 peminat. Ada 800 ke presentasi, lebih dari 600 masuk booth dan ke one on one meeting, dan akan di-follow up," katanya.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui dorongan investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia

se-Jawa Barat menggelar WJIS 2022.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, mengatakan kegiatan ini penuh dengan rasa optimisme.