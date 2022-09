The Jakmania Bakal Sulit Nyusup Nonton Persib Bandung vs Persija Jakarta, Kawasan GBLA Dijaga Ketat

The Jakmania dilarang mendukung Persija Jakarta langsung di stadion GBLA saat lawan Persib Bandung, Minggu (2/10/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal pertandingan lanjutan Liga 1 2022/2023 Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/10) mengalami perubahan.

Semula kick off Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pukul 20:00 WIB, berdasarkan kesepakatan antara Polda Jabar dan panitia penyelenggara (panpel) Persib, kick off dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, faktor keamanan menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

"Kalau sore hari, selain penonton mudah terpantau juga pada saat kembali (selesai pertandingan) juga biasanya cepat untuk bubar," ujar Ibrahim Tompo, Selasa (27/9). "Ini sangat menjadi pertimbangan," ujarnya.

Berbeda dengan laga-laga lainnya, penerapan pengamanan pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta juga diperketat.

Polisi, ujar Ibrahim Tompo, masih tetap akan menerapkan pola empat ring. Namun, personel yang dilibatkan bakal lebih selektif dalam melakukan penyekatan demi mencegah adanya pendukung Persija yang datang ke stadion.

Dalam penerapannya nanti, terang Kabid Humas, ring empat akan dimulai dari beberapa titik jalan raya menuju Stadion GBLA. Pada ring ini, penonton yang tidak memiliki tiket bakal langsung diminta memutar arah meninggalkan area stadion.

Begitu pula di ring tiga dan dua yang berada di area jalan masuk ke kawasan Stadion GBLA dan di kawasan sekitar GBLA atau luar Stadion.

Di ring satu, para petugas akan kembali melakukan pemeriksaan, termasu jika ada The Jakmania, sebutan suporter Persija. "Jika terindikasi ini penonton Persija, otomatis akan dikembalikan lagi," ujarnya.

Selain memeriksa identitasnya, di ring satu para petugas juga akan memeriksa barang bawaan para penonton, satu per satu dengan teliti.