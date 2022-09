BREAKING NEWS: Resmi, Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Tak Boleh Dihadiri The Jakmania

Istimewa

Foto ilustrasi: Ribuan suporter Persija Jakarta alias The Jakmania memadati area kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga Persija vs Persela Lamongan, Selasa (20/11/2018). Polda Jabar memastikan tidak akan memberikan izin bagi pendukung Persija Jakarta, The Jakmania, datang ke Bandung saat pertandingan Persib Bandung melawan Persija pada 2 Oktober 2022.