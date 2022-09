Harga BBM Naik, Tarif Air di KBB-Cimahi Ikut Naik, Disebut Telah Sesuai Kemampuan Pelanggan dan UMP

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Tarif air untuk pelanggan Perumda Air Minum Tirta Raharja yang tersebar di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Kabupaten Bandung, saat ini sudah mulai naik sebesar 20 persen.

Kenaikan tarif air sebesar 20 persen yang diberlakukan sejak September 2022 ini, dipastikan telah disesuaikan dengan kemampuan semua pelanggan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Raharja, Asep Teddy Setiabudi mengatakan, kenaikan tarif itu didasarkan pada kondisi operasional perusahaan yang meningkat, karena dengan kenaikan BBM berdampak juga terhadap kenaikan biaya operasional perusahaan.

"Jadi, seluruh kebutuhan operasional, baik itu bahan kimia produksi atau biaya lainnya, relatif semakin meningkat. Sehingga ada penyesuaian tarif rata-rata dikisaran 20 persen," ujarnya saat ditemui di Kantor Perumda Air Minum Tirta Raharja, Kota Cimahi, Selasa (20/9/2022).

Dia mengatakan, penetapan tarif air ini tidak sampai melampaui hingga 4 persen dari pendapatan masyarakat dan hal ini juga tergantung kelompok tarif pelanggan serta didasarkan pada pemakaian air dari pelanggan.

Selain itu, kata dia, penyesuaian tarif ini juga sudah memenuhi keadilan pelanggan karena diterapkan melalui pengenaan tarif diferensiasi atau subsidi silang antarkelompok pelanggan dalam rangka mengoptimalkan penghematan penggunaan air.

"Mutu pelayanan juga dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan," kata Asep.

Teddy mengatakan, kenaikan tarif didasarkan pada jenis tarif rendah (rumah tinggal sederhana), tarif dasar (rumah tinggal menengah), dan tarif penuh (rumah tinggal besar). Tarif rendah yang sejak 2017 ialah Rp 2.400 per meter kubik naik jadi Rp 3.500 per meter kubik.

Sedangkan tarif dasar yang semula Rp 4.700 per meter kubik jadi Rp 7.100 per meter kubik, sedangkan tarif tarif penuh yang semula Rp 7.100 per meter kubik jadi Rp 9.500 per meter kubik.

"Saat ini kami memiliki sekitar 82 ribu pelanggan di wilayah Kabupaten Bandung, 15 ribu pelanggan di Kota Cimahi, dan 11 ribu pelanggan di Kabupaten Bandung Barat," ucapnya.

Meskipun ada kenaikkan tarif, pihaknya tak khawatir bakal kehilangan pelanggan karena air minum yang diproduksi memiliki kualitas sesuai dengan standard kesehatan, sehingga bakal aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Seorang pelanggan asal Leuwigajah Cimahi, Whisnu (32) mengatakan, keberatan dengan adanya kenaikan tarif air minum karena saat ini sudah banyak terjadi kenaikan harga, dari mulai BBM, gas, hingga sembako.

"Selain itu, saat musim kemarau aliran air ke daerah Cimahi Selatan kerap terhenti. Kalau kemarau tahun ini airnya memang enggak mati karena masih tetap ada hujan," ujar Wisnu. (*)