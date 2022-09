Aturan Pemesanan Tiket Laga Persib vs Persija Berubah, Pengamat Cium Bau Kompetisi yang Buruk

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mekanisme pemesanan tiket Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada 2 Oktober 2022 akan prioritaskan kepada bobotoh yang telah menonton pertandingan Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA) sebelumnya.

Menanggapi hal itu, pengamat sepak bola Dani Wihara menilai perubahan tersebut akan berpengaruh kepada kesenjangan antara bobotoh dan The Jakmania.

"Kemarin Teddy Tjahjono mengingin pertandingan Persib dihadiri the Jakmania, tapi logikanya the Jakmania saja belum pernah menonton Persib di Stadion GBLA. Lalu kalau The Jakmania difasilitasi Persib untuk menonton, nanti akan ada omongan dari bobotoh."

"Masa mereka (The Jakmania) difasilitasi, sedangan kita (bobotoh) yang berusaha mendukung di rumah sendiri tidak bisa karena kurang persyaratan," ucap Dani Wihara kepada Tribunjabar.id saat dihubungi langsung, Minggu (18/9/2022).

Ia mengungkapkan, jika kebijakan tersebut dilakukan, maka kompetisi sepak bola tidak akan terlihat dengan baik dari segi penonton.

"Jika hal itu dilakukan saya tidak melihat atmosfer kompetisi yang bagus dari sisi penonton, bagaimanapun laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta nanti el clasico ya sudah serahkan saja kepada penonton," tambahnya.

Melihat kondisi seperti itu, dirinya mengatakan bahwa seharusnya pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta tidak perlu dipersulit kembali.

"Sebaiknya jangan dibatasi, jadi diserahkan kepada pasar saja. Dengan catatan yang boleh membeli tiket harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Bukannya malah membatasi yang boleh nonton Persib vs Persija harus menonton pertandingan sebelumnya kan ribet banget."

"Bagaimana kalo sebelumnya mereka belum tahu kebijakan ini, terus telanjur belum menonton, dan akhirnya rugi tidak bisa melihat langsung pertandingan Persib di stadion," tambahnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan berdampak buruk terhadap pengurangan penonton saat pertandingan nanti.

"Tentu bakal ada pengurangan, karena dari kalimat itu saja akan membuat penonton males untuk datang ke stadion karena banyak aturan, jadi lebih baik lempar saja ke pasarnya," jelasnya.

Sebelumnya, mekanisme pemesanan tiket Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan mengalami perubahan.

Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta hanya diprioritaskan bagi bobotoh yang pernah menonton laga Maung Bandung di Stadion GBLA.

Pertandingan-pertandingan tersebut, diantara seperti laga melawan Madura United, PSIS Semarang, Bali United, RANS Nusantara, dan Barito Putera.

