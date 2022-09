Look Make Up Buat Pangling, MUA Aditya Hergun Banjir Pujian

TRIBUNJABAR.ID, Seorang MUA sekaligus influencer Aditya Marjono atau yang lebih dikenal dengan Aditya Hergun menuai banyak pujian lantaran kepiawaiannya dalam merias wajah.

Make Up Artist (MUA) asal Rejang Lebong, Curup, Bengkulu ini telah terjun ke dunia tata rias semenjak tahun 2008 di Jakarta yang kemudian ia berpindah ke Bengkulu di tahun 2011.

Ia diketahui kini telah sukses menjadi seorang MUA profesional dengan hasil-hasil make up nya yang membuat pangling.

Melansir dari Instagram pribadi Aditya Hergun yakni @aditya.hergun, kemahiran Aditya Hergun dalam merias wajah terlihat dari hasil-hasil make up dirinya yang diunggah di postingan Instagram.

Aditya menerima job pada berbagai acara mulai dari acara akad, ngunduh mantu, lamaran, khitanan, resepsi, pemberkatan, wisuda, dan masih banyak lagi.

Ia juga menguasai berbagai macam look make up, mulai dari look natural, arabian, bold, flawless, dan lain sebagainya.

Lantas, postingan-postingannya di Instagram pun mendapatkan banyak pujian pada kolom komentar.

“Cantiiik sekaliii,” ujar salah satu netizen.

“Istimewa,”

“Perfect,”