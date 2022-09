Jadi Inspirator Kemenangan Persib Bandung Atas Arema FC, Gelandang Ini Masuk Best XI of The Week #9

TRIBUNJABAR.ID - Satu pemain Persib Bandung masuk dalam Best XI of The Week #9 Liga 1 2022-2023. Bukan David da Silva yang menjadi penentu kemenangan Persib Bandung atas Arema FC, orangnya.

Namun, yang terpilih seperti unggahan di Instagram @liga1match adalah Beckham Putra Nugraha.

Beckham merupakan inspirator kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (11/9/2022) sore.

Pada laga itu, pelatih Luis Milla memasukkan Beckham di babak kedua. Dia menggantikan Febri Hariyadi.

Efek besar langsung diberikan pemain 20 tahun itu.

Tepat di menit 49, dia mengoyak gawang Arema FC yang dikawal Teguh Amiruddin.

Beckham mendapat bola liar imbas duel David da Silva dengan bek lawan setelah Zalnando melakukan crossing dari sayap kiri.

Setelah melakukan kontrol, Beckham melepaskan sepakan dengan kaki kanan. Bola tak bisa dihalau Teguh maupun bek lawan yang menutup di belakang sang kiper.

Skor pun berubah 1-1 karena Dedik Setiawan membobol gawang Reky Rahayu di menit 45.

David da Silva akhirnya yang menjadi pahlawan berkat golnya memanfaatkan umpan Rachmat Irianto di menit 88.

Baca juga: Gelandang Persib Bandung Unggah Foto Bareng Bos Arema FC, Jadi Spekulasi, Mau Pindah?