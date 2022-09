Gelandang Persib Bandung Unggah Foto Bareng Bos Arema FC, Jadi Spekulasi, Mau Pindah?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seribu lebih komentar "menyerang" foto unggahan gelandang Persib Bandung Marc Klok di akun Instagram @marcklok yang terverifikasi.

Marc Klok mengunggah foto bareng Gilang Widya Pramana yang akrab dengan sebutan Juragan99.

Kebersamaan keduanya juga diunggah di insta story.

Bukan cuma Marc Klok, Gilang yang merupakan Presiden Arema FC juga melakukan hal yang sama. Namun, foto yang diunggah Gilang di akun Instagram @juragan_99 berlatar tempat gym.

Keduanya saling tag akun masing-masing. Marc Klok menge-tag akun Gilang, begitu juga sebaliknya.

Marc Klok menyertakan caption dalam unggahannya: Pleasure to finally meet and talk with the boss of Malang @juragan_99 @j99corp / Goodluck for the season my friend. Kamu hebat!

Sedangkan Gilang membuat caption "Thanks a lot @marcklok for warm morning conversation. Kamu orang yang cerdas klok. Pertemanan itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi dan memperbaiki. Semoga Malang-Bandung ke depan akan semakin mesra dan terjalin silaturahmi yang lebih baik.

Unggahan itu menuai berbagai komentar.

Rata-rata, komentarnya berkaitan dengan spekulasi kepindahan Marc Klok ke Arema FC.

Di akun Marc Klok, berikut ini di antara komentar yang dipilih Tribun Jabar.

komeng***: Awas di rayu di ajak gabung Arema, klok

ucu_d***: Damay itu indah... Tapi omat ulah beunang ka rayu.., di persib ge bos wungkul, ngan teu ngacirikeun..

iph***: Marcklok bisa setiaa kan kaya ke istrinyaa jgn pindah ya klok