Lebarkan Sayap ke Jatinangor, Scarlet Indonesia Incar Pelajar dan Mahasiswa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Bisnis hunian mulai menggeliat kembali pascapandemi Covid-19, termasuk meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) di hotel.

Karena itu, Scarlet Indonesia melebarkan ke wilayah di Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Sales Manager Scarlet Skyland Jatinangor, Sony Prayudi, mengatakan Scarlet Indonesia bekerja sama dengan Skyland untuk menghadirkan hunian berkonsep hotel-apartemen yang dapat menjadi pangsa pasar di wilayah Jatinangor.

"Jatinangor ini kan banyak kampus. Ada Unpad, ITB, Ikopin, dan IPDN. Tentu banyak pelajar yang menjadi satu di antara alasan kami membuka Scarlet di sini. Biasanya kan kami hadir di kota-kota madya," katanya ketika pembukaan Scarlet Skyland Jatinangor, Sabtu (10/9/2022).

Sebelumnya, Scarlet Indonesia hadir di Kota Bandung yakni Scarlet Dago Siliwangi, Scarlet Dago Bukit Pakar, dan Scarlet Kebon Kawung. Selain itu, hadir pula Scarlet di Makassar.

"Kami menyasar di wilayah Jatinangor itu karena pelajar yang kuliah atau menimba ilmu yang menjadi strategi kami. Kerja sama antara Scarlet dan Skyland setidaknya akan berlangsung selama setahun atau dua tahun," ujarnya.

Sony pun menyebut target Scarlet Indonesia untuk di Jatinangor ini ialah pada 2022 bisa minimal terisi di atas 50 persen unit. Scarlet Skyland Jatinangor ini terdapat 100 unit dari seluruhnya di Skyland ada sebanyak 700 unit.

"Semoga saja sampai akhir 2022 okupansinya bisa penuh. Sekarang ini baru di angka 50 persen okupansinya dan sisanya kami akan kejar bulan ini," ucapnya.

Fasilitas yang ditawarkan Scarlet Skyland Jatinangor di antaranya deluxe room (Rp 1 juta per bulan), eksekutif room (Rp 1,2 juta per bulan), suite room (Rp 2 juta per bulan), dan family suite (Rp 2,5 juta per bulan).

"Kami punya dua kamar di dalamnya ditambah ada kitchen set. Kami pun punya fasilitas parkir yang luas di basement. Yang membedakan dengan kompetitor kami di Jatinangor ialah kamar yang banyak dan ruang pertemuan memadai," katanya.(*)