Ajak Keluarga Besar TNI Membangun Bangsa dan Nasionalisme, Ace Hasan Sebut Golkar Lahir dari TNI

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily menyebut jika Golkar lahir dari TNI.

Hal itu diungkapkan Ace saat memberikan sambutan pada Pendidikan Politik dan Rakerda Partai Golkar Kota Cimahi di GSG Hardjuno Jalan Encep Kartawirya Citeureup Kota Cimahi, Minggu (4/9/2022).

"Golkar dilahirkan dari TNI sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang menginginkan mengubah dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila," ujar Ace.

Ia pun mengajak keluarga besar dan putra-putri TNI dapat kembali bahu-membahu dalam membangun bangsa. Terutama dalam memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

"Kota Cimahi adalah ikon kebangsaan, dengan banyaknya anggota dan keluarga TNI-Polri tinggal di kawasan ini. Apakah Golkar Cimahi sudah mengakomodasi keluarga besar TNI di sini? Karena TNI punya prinsip yang sama dengan Golkar dalam mengedepankan prinsip kebangsaan," katanya.

Menurut dia, Golkar harus menjadi garda terdepan dalam melawan politik identitas yang belakangan mengemuka.

"Kalau Golkar dikalahkan oleh kelompok-kelompok itu, berarti nilai identitas kebangsaan kita telah dikalahkan. Padahal, bangsa ini hanya akan besar ketika kita sama-sama mengusung prinsip kebangsaan dan nasionalisme," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini meminta komitmen dan tanggung jawab seluruh kader Golkar Kota Cimahi untuk mencapai target, delapan kursi DPRD Kota Cimahi pada Pemilu 2024.

"Namun itu semua sulit terwujud jika disetiap TPS kurang dari 10 kader Golkar. Kelompok kader harus bekerja keras meraih simpati rakyat. Jangan berpuas diri dengan hanya ada copy KTP, Karena semua mesti digital, semua harus tercatat by name by address," ucapnya.

