Proyek Tol Cisumdawu Masih Terkendala 150 Bidang Lahan, Ada yang Merasa Belum Dibayar

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pengadaan lahan untuk proyek pembangunan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang masih terkendala di sekitar 150 bidang tanah.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumedang Iim Rohiman mengatakan kendala yang dihadapi ada yang di Right of Way (ROW) jalan tol, ada juga yang di pinggirannya yang diakui oleh pemiliknya sebagai tanah terdampak.

"Ada kendala karena tanah yang dilintasi kas desa, tanah wakaf, ada yang milik masyarakat juga, tapi itu tinggal beberapa bidang saja. Sekitar 150-an bidang," kata Iim Rohiman kepada TribunJabar.id saat dihubungi, Minggu (21/8/2022).

Iim mengatakan jumlah 150-an bidang itu sedang dalam progres penyelesaian.

Jumlah itu berarti 1 persen saja dari sebanyak 13.000 lebih bidang tanah yang telah dibebaskan untuk Tol Cisumdawu.

"Ya sudah 99 persen kami adakan pembebasan lahan. Sisanya on progress," kata Iim.

Pada lahan pinggiran ROW, Iim mengatakan permasalahan yang muncul adalah pemilik tanah yang merasa terdampak dan minta dibayar, ada juga yang merasa belum dibayar panitia sebelumnya.

"Itu perlu kajian khusus mengingat ini uang negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggung jawabkan," ucap dia.

Iim memastikan pengadaan lahan Tol Cisumdawu akan selesai sebelum akhir tahun 2022.

Dan untuk menyelesaikan sisa 1 persen itu, Iim merasa di BPN belum perlu menambah orang atau membuat tim khusus.

"Semua yang ada di sini mampu mengerjakannya. Sejauh ini masih bisa ditangani. Kami kerja sama juga dengan PPK dan dimonitor Kemenko Marves," katanya.(Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana)