Play-off IBL Dimulai, GOR C-Tra Arena Bandung Dipadati Penonton, Berikut Jadwal Lengkap Hari Ini

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Babak play-off Indonesia Basket League (IBL) 2022 hari pertama di GOR C-Tra, Jalan Cikutra No. 278, Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, mulai dipadati penonton, Sabtu (13/8/2022) siang.

Para penonton tersebut terlihat antusias menonton tim andalannya yang akan bertanding di play-off ini.

Terlihat terdapat penonton yang membawa poster tim andalannya.

Tak hanya itu, terlihat juga penonton yang membawa anak saat melihat pertandingan hari ini.

Hari ini kedelapan tim akan langsung berhadapan untuk memperebutkan kursi ke semifinal.

Selain itu, format play-off dengan menggunakan sistem best of three membuat semua tim harus mengeluarkan kemampuannya.

Berikut jadwal pertandingan Sabtu, 13 Agustus 2022:

1. Pukul 12.00 - 14.15:

Satria Muda Pertamina Jakarta vs Amarta Hangtuah Jakarta

2. Pukul 14.30 - 16.30:

Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Rans PIK Basketball

3. Pukul 16.30 - 18.45:

Prawira Bandung vs Dewa United Surabaya

4. Pukul 18.45 - 21.00:

NSH Mountain Gold Timika vs West Bandits Combiphar Solo