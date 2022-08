Play Off IBL 2022 Sudah Dimulai, Ini 8 Klub yang Akan Main di Bandung, Ada Prawira Bandung

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jelang play-off Indonesia Basket League (IBL), delapan dari 16 tim akan bertanding demi merebutkan gelar juara IBL 2022, Jumat (12/8/2022).

Delapan tim tersebut adalah Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Satria Muda Pertamina Jakarta, Prawira Bandung, NSH Mountain Gold Timika, West Bandits Combiphar Solo, Dewa United Surabaya, Amarta Hangtuah Jakarta, dan Rans PIK Basketball.

Pemain West Bandits Solo, Widyanta Putra Teja, digadang-gadang sebagai kandidat Most Valuable Player (MVP) Indonesia Basket League (IBL), Kamis (11/8/2022). (Instagram @Widyanta71))

Delapan tim tersebut akan berlaga di GOR C-Tra, jalan Cikutra No.278, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Pada play-off ini, mereka akan bertanding dengan menggunakan format best of three.

Di babak play-off, delapan tim tersebut akan bertanding untuk memperebutkan kursi menuju semifinal dari tanggal 13, 14, dan 16 Agustus 2022.

Jadwal dan harga tiket IBL di GOR C-Tra Arena, Jalan Cikutra, Kota Bandung. (Tengkapan layar)

Untuk babak semifinal IBL 2022, akan dimulai pada tanggal 20, 21, dan 23 Agustus 2022.

Sedangkan untuk final IBL 2022, akan digelar pada tanggal 27, 28, dan 30 Agustus 2022.

Untuk penjualan tiket IBL 2022 hanya bisa dibeli melalui online saja dengan melewati aplikasi ataupun e-commerce, seperti Loket.com, Gotix, Tokopedia, dan Livin by Mandiri.

Tak hanya itu, penjualan tiket tersebut harus dibeli satu hari sebelum pertandingan yang ditonton.(*)