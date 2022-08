Jelang Persib Bandung vs PSIS, Ada Apa dengan Teja Paku Alam? Istrinya Beri Semangat: Laki-laki Kuat

TRIBUNJABAR.ID - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam tiba-tiba mendapat kalimat-kalimat menyentuh dari istrinya menjelang laga melawan PSIS Semarang. Apakah cedera lagi?

Kiper andalan Persib Bandung itu baru saja kembali merumput bersama Persib Bandung di pertandingan pekan ketika Liga 1 melawan Borneo FC Minggu, (7/8/2022) lalu.

Sedikit mengingat kembali, Teja Paku Alam cedera pada bagian metacarpal tangan kirinya ketika mengikuti latihan di Stadion Sidolig, Sabtu (21/5/2022).

Hampir dua bulan lamanya Teja Paku Alam absen dalam berbagai agenda bersama Persib Bandung.

Baru beberapa pekan kembali, sesuatu sepertinya kembali terjadi pada Teja Paku Alam.

Istri Teja Paku Alam, Putri Umepal tiba-tiba memberikan pesan-pesan semangat yang menyentuh untuk suaminya itu.

Pesan tersebut disampaikan Putri Umepal di Instagram miliknya, Jumat (12/8/2022).

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu mengunggah foto Teja Paku Alam yang sedang ditemani Shaletta di tengah lapangan.

"You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

(Kamu harus melewati hari-hari buruk untuk mendapatkan hari-hari terbaik dalam hidupmu)," tulis Putri Umepal dikutip dari Instagram @putriumepal pada Jumat (12/8/2022).