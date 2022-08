Play-off IBL 2022 akan Segera Dimulai, Delapan Tim Berebut Gelar Juara, Berikut Jadwal Lengkapnya

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Play-off Indonesia Basket League (IBL) 2022 akan segera dimulai pada 13 - 30 Agustus 2022.

Pada babak play-off ini peserta IBL akan bertanding di GOR C-Tra, jalan Cikutra No 278, Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Ada delapan tim yang mengikuti babak ini.

Di babak ini, kedelapan tim harus memperoleh hasil terbaik karena menggunakan format best of three.

Adapun kedelapan tim yang akan bertanding di laga IBL ini, sebagai berikut:

1. Pelita Jaya Bakrie Jakarta

2. Satria Muda Pertamina Jakarta

3. Prawira Bandung

4. NSH Mountain Gold Timika

5. West Bandits Combiphar Solo

6. Dewa United Surabaya

7. Amarta Hangtuah Jakarta

8. Rans PIK Basketball

Kedelapan tim tersebut akan langsung bertanding di babak play-off pada Sabtu, 13 Agustus 2022. Berikut jadwal lengkapnya:

1. 12.00 - 14.15

Satria Muda Pertamina Jakarta vs Amarta Hangtuah Jakarta

2. 14.30 - 16.30

Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Rans PIK Basketball

3. 16.30 - 18.45

Prawira Bandung vs Dewa United Surabaya

4. 18.45 - 21.00

NSH Mountain Gold Timika vs West Bandits Combiphar Solo