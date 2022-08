Jadwal dan Klasemen Liga 1 2022-2023, Persib Bandung vs PSIS Semarang, Ada 2 Big Match

TRIBUNJATENG.COM - Ini adalah jadwal dan klasemen Liga 1 2022-2023. Pertarungan pekan keempat bakal diawali Persik Kediri vs Borneo FC, Jumat (12/8/2022). Persib Bandung kapan?

Persib Bandung bakal melawan PSIS Semarang di laga keempat mereka.

Persib Bandung lawan PSIS Semarang bakal digelar di Stadion GBLA, Sabtu (13/8/2022).



Big match Bali United vs Arema FC dan Persebaya vs Madura United pun bakal mewarnai pekan keempat Liga 1 2022-2023.

Jadwal dan Klasemen Liga 1 2022-2023 Pekan Keempat

Jumat, 12 Agustus 2022

Pukul 15.30 WIB: Persik Kediri vs Borneo FC

Sabtu, 13 Agustus 2022

Pukul 16.00 WIB: Persib Bandung vs PSIS Semarang

Pukul 18.15 WIB: PSS Sleman vs Barito Putera

Pukul 20.30 WIB: Bali United vs Arema FC

Minggu, 14 Agustus 2022

Pukul 15.15 WIB: Dewa United vs Bhayangkara FC

Pukul 16.00 WIB: Persebaya vs Madura United

Pukul 18.15 WIB: Persis Solo vs Persita Tangerang

Pukul 20.30 WIB: Persikabo 1973 vs Persija Jakarta