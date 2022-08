Wakaf Salman ITB Salurkan Bantuan Mesin Pengubah Air Mentah Jadi Air Minum untuk Santri dan Dhuafa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ponpes Mahasiswa Universal di Jalan Desa Cipadung Kota Bandung terima bantuan mesin pengubah air mentah jadi air minum atau reverse osmosis.

Bantuan mesin pengubah air mentah jadi air minum itu didapat dari perusahaan bidang pengiriman & logistik JNE melalui Wakaf Salman ITB.

Ketua JNE Cabang Kota Bandung, Iyus Rustandi mengatakan, bantuan itu sebagai sinergi yang luar biasa.

"Penyaluran mesin air siap minum untuk para santri Ponpes Mahasiswa Universal ini bentuk dukungan kami dan Wakaf Salman, agar santri bisa tetap sehat selama beraktivitas produktif dengan tubuh yang terhidrasi air bersih layak minum," ujar Iyus, dalam keterangannya, Jumat (5/8/2022).

General Manager Wakaf Salman, Gungun Saptari Hidayat menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali menyalurlan mesin Reverse Osmosis ke berbagai titik akses yang bersifat publik seperti masjid, hingga fasilitas pendidikan.

"Sebagai lembaga legal di bawah naungan Yayasan Pembina Masjid Salman ITB yang mengusung visi pelopor pembangunan peradaban Islami, program air siap minum ini diharapkan mampu meringankan krisis air layak minum (aman) sehingga peradaban bisa terus bergulir," ujar Gungun

Pihaknya berterima kasih kepada JNE dan masyarakat lainnya yang telah mempercayakan amanah menyalurkan kebaikan kepada Wakaf Salman.

Ponpes Mahasiswa Universal merupakan rumah bagi santri untuk belajar agama Islam, dunia, dan menggerakkan peradaban.

Para santri dari ponpes Mahasiswa Universal ini menjalin kerja sama dengan pemerintah nasional maupun menjadi mitra gerakan-gerakan sosial berskala internasional.

Berbagai prestasi tersebut di antaranya, dalam bidang kewirausahaan yaitu One Pesantren One Product dan Pesantren for Peace (gerakan pesantren jaringan internasional untuk memerangi paham-paham yang menitikberatkan Islam identik dengan kekerasan).