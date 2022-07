Ini Metaverse yang Diluncurkan Telkom, metaNesia Hadirkan Dunia Virtual Layaknya Dunia Nyata

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui payung Leap-Telkom Digital akan segera menciptakan dunia metaverse yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Dengan diberi nama metaNesia, dunia metaverse buatan Telkom ini merupakan akronim dari Metaverse Indonesia.

Tak hanya sekadar menyuguhkan interaksi dengan visual biasa, metaNesia juga menawarkan pengalaman berbeda.

“Sebelumnya, orang punya persepsi kalau metaverse harus pakai VR (virtual reality), padahal metaverse more than that. Artinya interaksinya memang bisa menggunakan VR, tetapi kita juga mengenal augmented reality (AR). Bahkan ada juga interaksinya yang lebih sederhana, seperti menggunakan handphone atau PC layaknya bermain gim. Tapi di situ ada bentuk interaksi-interaksi baru yang dimungkinkan dari metaverse ini,” papar Ery Punta Hendraswara, Deputy Executive Vice President Digital Technology & Platform Business Telkom Indonesia dalam keterangan pers, Kamis (28/07).

Ery memaparkan, akan banyak peluang-peluang baru yang tercipta dari kehadiran metaverse.

Misalnya bagi korporasi, metaverse menjadi komponen tambahan untuk melayani konsumennya atau mendapatkan konsumen baru yang selama ini tidak terjangkau.

“Pandemi membuat banyak perubahan. Jadi untuk brand, metaverse tidak hanya sekadar channel baru, tetapi ini suatu new experience dan membuka peluang baru juga untuk mereka memberikan sesuatu yang baru. Misalnya produk baru, di mana produknya bisa saja full digital di metaverse, tetapi di dunia nyata juga kita dapatkan,” kata Ery.

metaNesia diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi perekonomian virtual di Indonesia yang tidak hanya mewadahi perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga menjadi rumah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) menjangkau peluang-peluang baru.

Ketika sebuah perusahaan atau UMKM sudah masuk di metaNesia, usaha mikro memiliki kesempatan bekerja sama dan terhubung dengan perusahaan lainnya dengan mudah.

Tak hanya itu, metaNesia juga bisa membuka jenis-jenis pekerjaan baru.