Band Internasional The Script Akan Konser di Eldorado Dome Bandung, Cek Harga Tiketnya

Poster konser The Script Greatest Hits Tour 2022. The Script akan mengguncang Eldorado Dome Bandung pada 2 Oktober 2022.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Tingginya antusiasme #TheScriptFamily di Indonesia untuk menonton konser The Script, konser band rock asal Irlandia ini pun ditambah di Bandung.

Penyelenggara konser The Script, Otello Asia, mengatakan konser bertajuk “The Script – Greatest Hit Tour 2022” akan mengguncang Eldorado Dome Bandung.

Grup band yang beranggotakan Danny Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power akan menyapa dan menghibur #TheScriptFamily di Bandung dan wilayah Jawa Barat pada Minggu, 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

The Script dikenal karena memiliki banyak lagu hits di antaranya The Man Who Cant Be Moved, Breakeven, For the First Time, dan Superheroes.

Tiket presale konser ini mulai dijual pada Kamis, 28 Juli 2022 mulai pukul 13.00 WIB di tiket.com dan dibanderol Rp 720.000 untuk festival dan Rp 1.080.000 untuk premium festival.

Sementara itu tiket normal akan tersedia mulai Jumat, 29 Juli 2022 mulai pukul 13.00 WIB. Harga tiket Rp 1.020.000 untuk festival dan Rp 1.380.000 untuk tiket premium festival.

Dalam konser nanti, The Script akan membawakan lagu-lagu dari album ‘Tales from the Script’.

Mereka juga akan membawakan semua lagu-lagu hits termasuk lagu-lagu favorit para penggemarnya dari enam albumnya nanti, termasuk lagu yang pernah menjadi nomor 1 di Inggris, yakni Hall of Fame (featuring will.i.am).

Bocoran lainnya adalah The Script akan membawakan lagu-lagu populer lainnya seperti ‘The Man Who Can’t Be Moved’, ‘For The First Time’, ‘Superheroes’, juga terbarunya ‘I Want it All’.

Dalam album ada juga lagu yang dibawakan secara Live di Staples seperti ‘Breakeven’, dan lagu ‘We Cry’ serta ‘Rain’.