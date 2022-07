Tiket Konser Keshi Hell/Heaven Tour 2022 Terjual Habis dalam Sehari, Ini Harga Tiketnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyanyi asal Amerika Serikat Casey Luong, atau lebih dikenal dengan nama Keshi, akan menggelar konser di Basket Hall Senayan Jakarta pada 28 November 2022.

Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, Keshi juga merupakan penulis lagu dan produser rekaman.

Lagu-lagunya yang easy listening membuat nama Keshi terus merangkak naik bahkan di platform musik digital.

Promotor yang akan menangani konser “Hell/Heaven Tour 2022 Jakarta” adalah Third Eye Management (TEM) dan PK Entertainment.

Tiket yang telah dijual pada 15 Juli 2022 pukul 10.00 WIB ini pun telah ludes terjual habis dalam waktu satu hari.

Penonton hanya bisa membeli tiket Keshi dari website resmi www.keshijakarta.com dengan kisaran harga Rp 800 ribu hingga Rp2,6 juta.

Samantha Tzovolos dari Third Eye Management (TEM) mengatakan, tingginya antusiasme penonton Keshi membuat jadwal konser ditambah.

"Tiket keshi HELL/HEAVEN Tour 2022 Jakarta telah habis terjual dan kita baru saja mengumumkan jadwal tambahan, telah dikonfirmasi bahwa jadwal tambahan akan diadakan pada 29 November 2022," ujar Samantha dalam wawancara virtual, Jumat (15/7/2022).

Dalam tur ini, Keshi akan lebih dekat dengan para penggemarnya daripada sebelumnya, dan akan menampilkan lagu-lagu hitsnya seperti "Beside You" dan "Like I Need You", serta lagu-lagu dari album barunya Gabriel.