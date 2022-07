Chord Lagu Kamana Cintana, Lagu Sunda Populer, Lengkap Dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Kamana Cintana.

Lagu Kamana Cintana dinyanyikan oleh musisi Jawa Barat Yayan Jatnika.

Lagu-lagu miliknya kini menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Kamana Cintana - Yayan Jatnika

Intro : Am F G F Am (2x)

Am G Am

Bulan...anu katembong sapotong..

Am G Am

Bentang,singkaretit narembongan...

Dm

maturan hate nu tunggara...

Am

alatan dipeugatkeun Cinta..

F G Am

Duh....Nalangsa..

Am G Am

Diri..ukur sumerah kaGusti

Am G Am

Mugi,sing kiat nandangan Lara

Dm

lamun seug enya ieu Karma

Am

kuring kungsi milampah Dosa...

F G Am

Duh.....Ampun Gusti

Reff:

Am G Am

Kamana...kamana neangannana

G Am E

manehna nu Kungsi ku kuring di nyeunyeuri..Hampura...

Am G Am

Kamana...kamana neangannana

G Am

manehna nu Kungsi ku kuring di nyeunyeuri..Hampura...

Int : Am G Am G Am E Am G Am G Am

Am G Am

Diri..ukur sumerah kaGusti

Am G Am

Mugi,sing kiat nandangan Lara

Dm

lamun seug enya ieu Karma

Am

kuring kungsi milampah Dosa...

F G Am

Duh.....Ampun Gusti

Baca juga: Chord Lagu Mawar Bodas, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya.