Chord Lagu Mawar Bodas, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya.

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Mawar Bodas.

Lagu Mawar Bodas dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Karya-karya Doel Sumbang kini menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Mawar Bodas - Doel Sumbang

Intro : Am F G Am (2x)

*) :

Am

Mapay jalan satapak

F

Ngajugjug ka hiji lembur

G

Henteu karasa capena

Am

Sabab aya nu diteang

**) :

Am

Hujan angin dor dar gelap

F

Hunteu aya keur ngiuhan

G

Sanajan awak rancucut

Am

Teu paduli kajeun teuing

***) :

E

Nu penting mah asal nepi

F Am

Ka tempat anu di tuju

E

Rek ngalongok mawar bodas

F Am

Nu moal lila ka ala

F

Sugan tea moal gagal

Am

Kembang geus aya nu boga

F

Balik teh asa hoream

Am

leumpang ge asa ngalayang

Reff :

Am

Teu kasawang ti anggalna

F Am

Teu kapikir ti tadina

F

Lamun bakal nyeri hate

Am

Hoream teu sudi teuing

F

Mikiran pipanyakiteun

Am

Mikiran pipanyakiteun

Reff :

Am

Teu kasawang ti anggalna

F Am

Teu kapikir ti tadina

F

Lamun bakal nyeri hate

Am

Hoream teu sudi teuing

F

Mikiran pipanyakiteun

Am

Mikiran pipanyakiteun

Intro : Am F G Am (2x)

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Sorban Palid, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya