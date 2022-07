Hanyut Saat Memancing di Sungai Cianjur Lima Hari Lalu, Hingga Kini Aceng Belum Ditemukan

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Hingga Selasa (19/7/2022) pukul 17.00 WIB, pencarian terhadap korban terseret arus kemudian hanyut di Sungai Cianjur masih nihil.

Pencarian dilakukan di genangan Cirata, Blok Coklat, Desa Cikidangbayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.

Hari ini merupakan hari kelima pencarian terhadap korban yang sebelumnya terpeleset saat memancing ikan di Sungai Cianjur, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur.

Korban terseret arus dengan kondisi arus sungai yang deras pada saat kejadian.

Sejak pukul 07.30 WIB tadi pagi Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian sesuai dengan rencana operasi SAR.

Pencarian dilakukan di tiga titik yakni di kawasan Nusa Dua, Calingcing, hingga ke Legok Terong, Kecamatan Sukaluyu.

Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril SE MM selaku SMC (SAR Mission Coordinator) menyebut pencarian hari kelima, Tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 SRU (Search and Rescue Unit), SRU 1 Melaksanakan susur sungai dari LKP (Last Known Position) sampai dengan Parung Bedil.

Lali SRU 2 melaksanakan penyisiran di perairan dari Dermaga Coklat sampai dengan Muara Kuta pada koordinat menggunakan LCR Basarnas dan Kapal Patroli Satpolair Polres Cianjur.

"Selanjutnya jika korban ditemukan akan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk selanjutmya diserahterimakan ke pihak keluarga korban. Adapun korban bernama Aceng (40) warga Kampung Rinjani 1, RT 01/02, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur," ujar Jumaril.

Unsur SAR yang terlibat antara lain Kantor SAR Bandung, Satpolair Polres Cianjur, Polsek Cianjur Kota, Koramil Cianjur, BPBD Cianjur, Damkar, PMI, Tagana, Jagabala, IEA, Retana, BFRAD, Scout Rescue, Sahabat Polisi Indonesia, PUMA, dan masyarakat setempat.

Alat yang digunakan antara lain 1 Unit LCR Basarnas, 1 Unit Kapal Patroli Satpolair, 1 Unit Rescue Car, 1 Set Palsar Air, 1 Set Palsar Mountaineering, 1 Set Peralatan Alkom , 1 Set Pal Medis dan APD Personal.

