Ikappi: Harga Pangan di Pasar Jauh di Atas Normal dan Semakin Tinggi Menjelang Iduladha

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Ikatan pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memprediksi harga pangan di pasar semakin tinggi menjelang perayaan Iduladha.

Padahal, menurut Ikkapi, harga pangan di pasar sudah terpantau tinggi.

Sekretaris Jenderal DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan, mengatakan, dari hasil pantauan, harga minyak goreng curah masih di level Rp 15.700–15.800 per liter, bawang merah mencapai Rp 69.000 -70.000 per kg.

Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp 95.000-96.000 per kg dari sebelumnya Rp 80.000 per kg.

Cabai merah TW besar naik menjadi Rp 90.000 per kg yang sebelumnya Rp 80.000 per kg dan harga cabai rawit merah masih bertengger di level Rp 120.000 per kg.

“Ini semua di atas normal, biasanya harga cabai normal itu di level Rp 30.000 per kg–35.000 per kg,” katanya.

Harga ayam boiler mencapai Rp. 42.000 per ekor dan telur masih fluktuatif di harga Rp 29.000–Rp 29.500 per kg.

Reynaldi menghimbau agar pemerintah segera melakukan percepatan distribusi pangan dari sentra-sentra pertanian di Indonesia menuju pasar.

“Kalau tidak dilakukan sesegera mungkin, jangan harap harga komoditi pangan dapat tertekan,” kata dia pada Kontan.co.id, Minggu (3/7).

Menurutnya, pada Juli ini diprediksi banyak permintaan komoditi pangan, terutama saat menjelang Iduladha.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ucapnya, biasanya akan ada kenaikan permintaan dan kenaikan harga pangan menjelang Iduladha.

“Seharusnya permintaan akan melonjak karena bertepatan dengan Iduladha yang tentunya akan berpengaruh pada harga pangan. Prediksinya, harga pangan akan lebih naik dari yang sekarang,” kata Reynaldi. (Penulis: Ratih Waseso)

