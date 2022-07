Bupati Sebut 9 Ribu Keluarga di Sumedang Belum Menikmati Listrik, Ini Alasan dan Disiapkan Solusinya

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sebanyak 9.000 keluarga di Sumedang, Jawa Barat belum menikmati manfaat listrik secara merdeka.

Alasannya bukan karena ke kampung yang mereka tinggali belum ada listrik. Kabupaten Sumedang telah bebas kampung tanpa listrik.

Namun, kondisi ekonomi yang membuat mereka tak bisa menikmati manfaat listrik.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan dari sebanyak 400.000 keluarga di Sumedang, sebanyak 2 persennya atau 9.000 keluarga tidak memasang listrik di rumah mereka.

"Kondisinya, mereka "nyolok" ke meteran listrik tetangga, masih serumah bersama orang tua, bahkan tidak mampu memasang meteran listrik sendiri," kata Dony Ahmad Munir di Cisoka, Rabu (29/6/2022).

Dony menargetkan ribuan keluarga itu pada akhir tahun 2022 ini telah merdeka listrik.

Artinya, mereka punya meteran listrik sendiri di rumah-rumah mereka.

Caranya bisa beragam. Di antaranya, Bupati akan membantu melalui corporate social responsibility (CSR) dan meminta bantuan dari pemerintah pusat.

"Data kami sudah by name by adress. Sudah diketahu yang 9.000 keluarga itu kepala keluarganya bekerja apa dan bagaimana kondisi ekonominya," kata Bupati.