Seorang Pendaki Meninggal Saat Turun dari Puncak Gunung Gede Pangrango Cianjur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Seorang pendaki asal Depok meninggal dunia saat turun dari pendakian Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Sabtu (12/3/2022).

Kepala Bidang I Balai Besar TNGGP Wilayah Cianjur, Diah Qurani Kristina, mengatakan kejadian itu diketahui berdasarkan laporan yang diterima sekitar pukul 15.00 WIB.

Laporan menyebut pendaki berjenis kelamin laki-laki berinisial DN (45 tahun) itu hendak turun setelah mendaki sejak pagi.

"Jadi pendaki ini bersama rekan lainnya, berlima melakukan pendakian mulai Sabtu pagi. Mereka menggunakan tiket masuk take down alias izin tak menginap," kata Diah saat dihubungi, Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan para pendaki tersebut telah melakukan prosedur yang berlaku dalam pendakian, mulai dari cek kesehatan dan sebagainya.

"Jadi memang sebelumnya juga sehat, tidak ada gejala apa pun. Mungkin karena sistemnya take down yang ditambah kondisi hujan deras saat akan pulang, jadi cukup lelah juga," katanya.

Ia mengatakan, pendaki tersebut naik bersama dengan empat pendaki lain. Dua orang lainnya telah menuruni Puncak Gunung Gede, namun yang tiga orang masih di belakangnya.

Dari tiga orang tersebut satu orang yang kemudian meninggal tak kunjung terlihat turun.

Rekan-rekan lainnya balik lagi ke atas untuk mencari temannya.

"Jadi setelah dilihat lagi ke belakang, ternyata DN ini sudah tergeletak dan meninggal dunia di jalur masih dekat Puncak Gunung," katanya.

"Kami terima laporan itu sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu para petugas langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban," katanya.