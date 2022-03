Nasib Band The Changcuters Kini Habis Kontrak dengan Sony Music, Bingung dengan Karier Kedepannya

nasib The Changcuters habis kontrak dengan Sony Music

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah kabar baru kurang menyenangkan datang dari grup band The Changcuters.

Grup band rock musik garage rock asal Bandung ini akan mengkahiri atau habis kontraknya dengan Sony Music.

Kini, nasib yang digawangi Tria dkk ini pun tengah mengalami bimbang dan bingung dengan nasib karier mereka ke depannya.

The Changcuters adalah grup musik asal Bandung, Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 19 September 2004.

Grup ini beranggotakan Mohammad Tria Ramadhani (vokalis), Muhammad Iqbal atau Qibil (backing vocal & gitaris), Arlanda Ghazali Langitan (gitaris), Dipa Nandastyra Hasibuan (bassis), dan Erick Nindyoastomo (drummer).

The Changcuters menamai aliran musik mereka "ala kita garasi rock n roll."

Tak hanya terjun di dunia musik, para anggota The Changcuters ini juga kompak main film bersama.

Film yang pernah mereka bintangi yaitu 'The Tarix Jabrix,' 'The Tarix Jabrix 2,' 'The Tarix Jabrix 3,' 'Slank Nggak Ada Matinya,' 'Mau Jadi Apa?' serta sitkom berjudul 'Stasiun Cinta.'

Lama tak muncul di layar televisi, bagaimana kabarnya sekarang?

