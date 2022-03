Reaksi Tak Biasa Crazy Bandung Doni Salmanan Saat Heboh Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Kata-katanya

TRIBUNJABARL.ID - Crazy Rich Bandung Doni Salmanan kini menjadi sorotan karena dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Doni Salmanan dilaporkan atas kasus yang sama seperti yang menyeret Crazy Rich Medan Indra Kenz.

Seperti yang banyak diberitakan media nasional, Doni pun akan diperiksa polisi.

Baca juga: Hidup Crazy Rich Doni Salmanan Rumit Gara-gara Binary Option, Sikap Istri Cantiknya Curi Perhatian

Ia harus berurusan dengan hukum karena diduga menjadi afiliator trading aplikasi tentang binary option.

Saat namanya heboh diberitakan dilaporkan ke Bareskrim Polri, suami Dinan Fajrina ini menunjukkan reaksi tak biasa.

Doni Salmanan tidak menunjukkan rasa takut dan khawatir di media sosial. Crazy Rich Bandung ini justru tetap tenang.

Ia memang masih aktif main media sosial Instagram.

Pada postingan terbarunya, Kamis (3/3/2022) tengah malam, ia mengunggah story yang mencuri perhatian.

Doni Salmanan menuliskan curhatan singkat yang berisi kata-kata bijak.

"Train your mind to stay calm in every situation (Latih pikiranmu untuk tetap tenang dalam setiap situasi)" tulisnya.