Istri Crazy Rich Bandung Doni Salmanan Tetap Setia Saat Suami Diterpa Cobaan Berat, Beri Pesan Cinta

TRIBUNJABAR.ID - Istri Crazy Rich Bandung Doni Salmanan tetap setia saat sang suami diterpa cobaan berat. Ia adalah Dinan Fajrina.

Saat ini, Doni Salmanan tengah mendapatkan ujian karena kontroversi trading binary option.

Doni Salmanan pun tak henti dari hujatan netizen karena dianggap sebagai afiliator sebuah aplikasi binary option.

Ketika Doni Salmanan mencoba menyemangati diri sendiri, istri cantiknya selalu memberikan dukungan.

Seperti dalam postingan Crazy Bandung pada 21 Februari lalu di media sosial Instagram.

"Turn your wounds into widdom. N matter how badly someone treats you , never drop down to their level. Remain calm, stay strong, and walk away. God always give strength in my heart and always with me

(Ubah lukamu menjadi lebar tidak peduli seberapa buruk seseorang memperlakukanmu, jangan pernah turun ke level mereka. Tetap tenang, tetap kuat, dan berjalanlah. Tuhan selalu memberi kekuatan dalam hatiku dan selalu bersamaku)," tulis Doni Salmanan.

Crazy Rich Bandung Doni Salmanan dan istrinya, Dinan Fajrina (Instagram @donisalmanan)

Pada postingan ini, sang istri pun memberikan pesna cinta yang membakar semangat Doni.

"Love of my life," komentar Dinan Fajrina.

Melihat komentar sang istri, Doni Salmanan pun langsung menuliskan balasan.